Резніков сказав, що не став би зосереджуватися на конкретній кількості літаків Ф-16, яку вже оголошено офіційно.

За словами Олексія Резнікова, є ще кілька країн, які готові доєднатися до "літакової коаліції", в рамках якої Україні будуть передані винищувачі F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Зокрема, він сказав, що не став би зосереджуватися на конкретній кількості літаків Ф-16, яку вже оголошено офіційно.

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"Бо хочу нагадати, що до так званої літакової коаліції у Вільнюсі доєдналося 11 країн. Але ця коаліція росте. Та я точно знаю, що є декілька країн, які готові до неї приєднатися, але вони повинні отримані певні політичні дозволи своїх парламентів і рішення урядів буде. І воно буде трішки пізніше оголошено", - сказав міністр.

Він зазначив, що в цій коаліції є не тільки країни, які мають Ф-16, наприклад такі як Канада, але вони беруться приймати участь у підготовці, тренуванні, допомозі з інфраструктурою тощо.

"Бо це має бути дуже серйозний комплексний підхід. Це інфраструктура, техніка, мовна підготовка", - сказав Резніков.

Він додав, що літак – це просто платформа, яка несе на собі певне озброєння – ракети тощо. Тому в цій коаліції країни будуть брати на себе забов’язання надавати таку зброю. Щодо кількості літаків, то, за словами міністра, вона буде збільшуватися. Імовірно йдеться про кілька ескадрилей.

Літаки Ф-16 для України - деталі

Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оголосив, що Амстердам передасть Києву 42 винищувачі F-16. Данія в рамках коаліції винищувачів також погодилася передати Україні 19 одиниць літаків F-16.

Союзники передадуть Україні вживані версії винищувачів F-16, які проходили модернізацію у минулому столітті. Повітряні сили ЗСУ отримають версію F-16 MLU.

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