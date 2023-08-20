Надати ЗСУ літаки раніше офіційно зобов'язалися Нідерланди.

Міністерство оборони Данії підтвердило інформацію про спільні з Нідерландами наміри передати Україні винищувачі F-16.

"Винищувачі давно затребувані Україною і повинні, у тому числі, сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії Росії", - зазначили у відомстві.

Також у повідомленні говориться, що Данія буде працювати, щоб інші країни приєдналися до коаліції і внесли свій внесок в українську боротьбу за свободу.

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"Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передадуть винищувачі F-16 для боротьби за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії непохитна",-сказав міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Енсен.

Нідерланди передадуть F-16 Україні - що повідомлялося

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 20 серпня оголосив, що Нідерланди і Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, "коли будуть виконані умови для такої передачі". При цьому він висловив надію, що літаки зможуть бути передані якомога швидше.

Рютте нагадав, що в травні Нідерланди оголосили, що навчатимуть українських військових на F-16: "Але всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків".

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