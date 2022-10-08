Військовий експерт Олег Жданов розповів, що боротьба із закупленими РФ у Ірану дронами-камікадзе - це слабка ланка в системі ППО України.
Про це він заявив в ефірі проекту FreeДом.
Як зазначив експерт, спочатку йшлося про закупівлю Росією 1 тисячі іранських дронів, але розвіддані свідчать про те, що було поки поставлено в результаті близько 300 одиниць.
За його словами, Іран навряд чи наважиться продовжити поставки дронів-камікадзе. Жданов зазначив, що на сьогодні по території України РФ використовувала 96 іранських безпілотників.
"Тож можна сказати, що залишилося близько двох сотень. Я думаю, що, швидше за все, навряд чи Іран наважиться продовжити поставки, тому що вони вже сьогодні, по-моєму, втретє намагалися виправдатися офіційно, що вони не поставляють ці дрони Російській Федерації. Хоча Іран - така своєрідна країна, на яку немає вже практично управи, навіть Сполучені Штати не можуть домовитися з ними щодо цієї ядерної угоди", - заявив військовий експерт.
Ведучі у нього запитали, скільки ще ракет залишилося у Росії, якими вона кошмарить мирне населення України. Експерт зазначив, що за деякими типами ракет залишилося близько 20%.
"РФ знайшла слабку ланку в нашій системі ППО. У нас немає багаторівневої системи, у нас немає системи стратегічної. Ось ми її намагаємося зараз створити в масштабах країни. Тактичний рівень відсутній практично геть. І ось вони влучили цими дронами саме в цей тактичний рівень. Нам треба зараз терміново розгортати тактичну систему ППО для того, щоб від них захиститися. Тому вони основний упор будуть робити зараз на ці дрони, розуміючи, що з ракетами ми більш-менш боремося", - говорить Жданов.
Як Росія використовує проти України іранські дрони
У середині серпня з'явилася інформація, що іранська влада продала Росії тисячу дронів-камікадзе.
РФ 23 вересня вперше атакувала іранськими безпілотниками-камікадзе Одесу, два дрони в припортовій зоні зруйнували адмінбудівлю, були пошкоджені чотири житлових будинки. Через ворожої атаки загинули дві людини.
У ніч на 5 жовтня окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Було зафіксовано шість влучень, пошкоджена інфраструктура міста, постраждала одна людина.
7 жовтня вороги вперше атакували безпілотниками Запоріжжя.
Раніше стало відомо, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 дуже гучні - їхній звук схожий на той, який чути під час роботи бензопили або мотора мопеда. Ці безпілотники летять дуже низько, тому їх досить складно піймати силам Протиповітряної оборони України.