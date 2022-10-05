Постраждала одна людина та пошкоджено інфраструктуру міста.

Зафіксовано шість влучань внаслідок атаки дронами-камікадзе Білої Церкви, постраждала одна людина та пошкоджено інфраструктуру міста.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Вночі ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура", - повідомив він.

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За словами Кулеби, наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

Він також звернувся до містян із проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

РФ атакувала Київщину дронами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі російські окупанти атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки на об'єктах інфраструктури виникли пожежі.

Цієї ночі українські захисники знищили шість дронів-камікадзе "Shahed-136".

РФ б'є по Україні іранськими дронами

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів. Останнім часом росіяни щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

Як заявила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, підрозділи Протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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