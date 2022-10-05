В Одесі іранські безпілотники називають "балалайка", поділився спікер начальника Одеської обласної державної адміністрації

На півдні українські військові вже мають певні практичні напрацювання щодо знищення дронів-камікадзе Shahed-136, які йдуть на дуже низькій висоті, і тому силам Протиповітряної оборони України досить складно їх впіймати.

Про це на брифінгу повідомив речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук.

Братчук зазначив, що наразі військові відпрацьовують різні варіанти знищення дронів, в тому числі стрілецькою зброєю.

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"Є вже певні практичні напрацювання, і вони доведені до всіх відповідних підрозділів. Тобто, як реагувати і яким чином з цим боротися. Тому, сподіваюсь, що все ж таки буде знайдено більш ефективна зброя від цих дронів", - сказав Братчук.

Він зазначив, що загальна вага такого дрону до 200 кг, з яких до 50 кг - саме вибухівка. Тобто, руйнація від нього може бути достатньо велика. Зокрема, йдеться про потужну вибухову хвилю, і те, що при вибуху вони розлітаються на дуже багато невеличких шматків, тому можуть отримувати поранення люди, можливе пошкодження авто, які стоять на вулиці.

"Проблема в тому, що він (дрон - УНІАН) йде на дуже низькій висоті, тому силам Протиповітряної оборони досить складно його впіймати. При його наближенні - характерній звук. В Одесі його називають "мопед", "балалайка", але його чутно, коли він вже з’являється над об’єктом можливого ураження", - сказав речник.

Дрони, які були приземлені ЗСУ, наразі дуже детально вивчаються.

"Наші фахівці сподіваються, що вже скоро алгоритм дій буде вдосконалено, і відсоток знищення буде набагато вищий. На півдні це вже вдається робити...", - додав Братчук.

Ворожі атаки проти України дронами-камікадзе - важливі новини

У ніч на 5 жовтня російські загарбники атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе. Зафіксовано шість влучань, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна особа.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі наші воїни ліквідували шість іранських дронів Shahed-136.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав російській стороні тисячу своїх безпілотників.

МЗС України 23 вересня за дорученням президента Володимира Зеленського позбавило іранського посла акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Росіяни останнім часом часто атакували іранськими дронами Одеську та Миколаївську області.

Начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк говорила, що підрозділи Протиповітряної оборони ліквідують іранські дрони-камікадзе вдвічі частіше, аніж вони досягають мети.

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