Невідомо, ремонтуватимуть систему в Україні, чи повезуть у США.

Росіяни не знищили американську протиракетну систему оборони Patriot в ніч на 16 травня, попри заяви міноборони. Втім, вони могли її пошкодити.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника, що мовив на умовах анонімності.

За словами посадовця, ракетний удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot. Ступінь пошкоджень наразі оцінюється - невідомо, ремонтуватимуть систему в Україні, чи повезуть у США.

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Ракетний удар РФ по Україні 16 травня

В ніч на 16 травня Росія знову атакувала Україну ракетами. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що всі шість російських ракет Х-47 "Кинджал" вночі 16 травня були запущені у бік Києва. І те, що всі вони були знищені силами української ППО, є вражаючим показником.

Відомо, що російські війська атакували Україну близько 03:30 16 травня відразу з декількох напрямків - північного, південного і східного. Всього РФ запустила по Україні 18 ракет різних типів повітряного, морського і наземного базування.

Згодом міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви.

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