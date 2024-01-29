Росіяни раптово додали кумулятивний та запалювальний ефекти.

Росія вкотре оновила версію бойової частини дронів-камікадзе типу Shahed-136. Вона є продовженням розвитку попередньої з індексом "МСНИ", під час модернізації якої отримала додатковий кумулятивний та запалювальний (термічний) ефекти. Це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".

Як повідомляє Defense Express, зміни у версії бойової частини видно на нових фото збитого "чорного" дрона, які опинилися у розпорядженні видання. Маркування нової бойової частини містить індекс "БСТ-52", а також містить номер 206-2-23, який вказує на те, що вона була вироблена у 2023 році. Про точне значення "206-2" можливо буде говорити лише після отримання більшої кількості даних для аналізу.

Бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю. Але найнебезпечніше - додатковий термічний ефект при вибуху "БСТ-52", який забезпечується встановленими у середину бойової частини запалювальними елементами, з огляду на все - термітними "шашками".

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"Можливо поява на початку грудні 2023 року непідтвердженої інформації про термобаричну бойову частину на Shahed-ах, була спричинена цією бойовою частиною із додатковим запалювальним ефектом. Загалом спроба створити настільки різноманітну за ефектами бойову частину у РФ в цілому чимось наслідує оригінальну бойову частину Shahed-136 іранського виробництва. Вона мала велику кількість кумулятивних воронок, що прямо вказувало на нерозуміння її розробників фізичних процесів утворення кумулятивного струменя, а також готові уражаючі елементи", - пише видання.

Поки все вказує на те, що бойова частина з індексом "БСТ-52" є спеціально розробленою для Shahed-ів бойовою частиною.

Виробництво БПЛА у Росії

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, російські окупанти після першого контракту на постачання БПЛА з Ірану змогли налагодити власне виробництво, яке вже працює в Єлабузі.

У Повітряних силах розповідали, що Російська Федерація нарощує виробництво ударних дронів.

Нещодавно стало відомо, що російське конструкторське бюро "Стратім" запустило виробництво бюджетного аналога іранського БПЛА Shahed під назвою "Яструб". Він має дальність польоту 350 кілометрів і бойову частину 800 кілограмів.

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