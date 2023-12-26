Зараз на озброєнні України є більше західної зброї, додав він.

Україна потребує більшої кількості західних засобів для знищення безпілотних ударних апаратів, а також озброєння, яке можна адаптувати до ракет, оскільки Російська Федерація нарощує виробництво ударних дронів.

Про це заявив заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі FREEДОМ. За його словами, мобільні групи протиповітряної оборони, які є активним кістяком для збиття БПЛА та ракет, також використовують переносні зенітно-ракетні комплекси, обладнані тепловізійним обладнанням.

"Тому чекаємо західне озброєння, чекаємо більше Gepard, який добре показав себе на полі бою. Також приходять системи HAWK, які зарекомендували себе непогано на одному з напрямків... Саме сучасна технологічна зброя допомагає нам ефективніше боротися. Це NASAMS, IRIS-T, SAMP/T і Patriot - чотири основні комплекси, і ППО Сухопутних військ, там великий спектр озброєння", - додав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що зараз на озброєнні України є більше західної зброї. "Зараз у нас уже є кілька батарей IRIS-T, кілька батарей NASAMS, кілька батарей Patriot, є SAMP/T. У Сухопутних військ є Crotale та інші комплекси", - сказав він.

Робота української ППО: останні новини

Вчора у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що протягом 23-24 грудня українська протиповітряна оборона збила чотири російських літаки Су-34.

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