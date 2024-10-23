Цей роботизований комплекс здатний транспортувати боєприпаси, продукти харчування та спорядження.

Безпілотний наземний роботизований робототехнічний комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами, відтепер дозволено використовувати в підрозділах Сил оборони, повідомили в Міністерстві оборони України.

Новий безпілотний наземний роботизований наземний комплекс має невеликі розміри, через що його можна перевозити в мікроавтобусі або в автомобільному причепі.

"Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатний транспортувати боєприпаси, продукти харчування та спорядження", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У Міноборони зазначили, що безшумний електричний двигун, великі гумові колеса та особливості конструкції дають змогу роботу рухатися по полю бою непомітно на велику відстань.

Інші передові українські розробки для фронту

Як повідомляв УНІАН, не так давно Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Чаклун". Він здатен коригувати вогонь артилерії, а завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Також був кодифікований і допущений до постачання український баггі "Варан", який має підвищену прохідність, а також призначений для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: