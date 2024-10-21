Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання український багі "Варан". Це транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

Як повідомила прес-служба Міноборони, багі "Варан" спроектували та виготовили на українському підприємстві.

"Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників", - йдеться у повідомленні.

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В Міноборони також додали, що двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Ємності бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску "Варан" розвиває швидкість понад 100 км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся.

Українські розробки для фронту

Як повідомляв УНІАН, нещодавно МО допустило до використання у підрозділах ЗСУ український всюдихід-амфібію "‎ТАХА"‎, який в самому відомстві назвали "унікальним". Завдяки особливостям своєї конструкції всюдихід можна використовувати у заболоченій місцевості, в умовах глибокого снігу та навіть при виїзді з води на кригу.

З 2022 року обсяги українського оборонного комплексу зросли у шість разів. Наприклад, кожен другий снаряд, який сьогодні вистрілюють ЗСУ, був виготовлений вже в Україні. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Однією з переваг українського ВПК є відносно мала собівартість виробництва в Україні. Наприклад, дрони зі "штучним інтелектом", виготовлення яких коштує в США $1200, українці роблять у 20 разів дешевше.

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