Армія США випробувала робота-собаку з гвинтівками: вони виявляють загрози з повітря вночі

Випробування проводилися на полігоні Red Sands у Саудівській Аравії.

Роботи-собаки армії США, оснащені гвинтівками та системами захисту від дронів, можуть виявляти загрози з повітря в нічний час. Як пише Interesting Engineering, американські військові випробовували ці технології на Близькому Сході.

Робот-собака, ймовірно, оснащений гвинтівкою типу AR-15/M16, є наземним безпілотним транспортним засобом Ghost Robotics Vision 60 (Q-UGV), що має чотири ноги. Випробування проводилися на полігоні Red Sands у Саудівській Аравії. Під час тестувань Q-UGV вразив кілька статичних цілей, однак деталі випробувань залишаються засекреченими.

Робот Q-UGV з гвинтівкою також оснащений можливостями захисту від дронів. Він був продемонстрований у Форт-Драм, штат Нью-Йорк, під час операції Hard Kill, яка проходила під керівництвом 10-ї гірської дивізії та Центру розвитку озброєнь (DEVCOM-AC). Це тестування, яке розпочалося минулого місяця, завершується цього тижня.

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Роботи-собаки Vision 60 Q-UGV від компанії Ghost Robotics розроблені для швидкої адаптації до різних умов. Завдяки інноваційному ядру керування, вони здатні функціонувати в будь-яких середовищах, навіть за несприятливих умов або відмови сенсорів. Навіть якщо робот послизнеться або впаде, він швидко відновить рівновагу і продовжить рух.

Vision 60 Q-UGV також здатний виявляти повітряні загрози за допомогою тепловізора. Метою розробників є зробити цей робот незамінним інструментом для виконання складних завдань у важких умовах. Як заявляють у компанії, робот покликаний зберігати життя солдатів, працівників і службових собак, мінімізуючи їхнє перебування у небезпечних ситуаціях.

Під час навчань Operation Hard Kill Vision 60 Q-UGV був налаштований для боротьби з дронами, оснащений невеликою вежею з гвинтівкою AR-15, здатною виявляти цілі за допомогою інфрачервоного та теплового бачення. Наведення здійснюється за допомогою електрооптичної системи "Самотній вовк".

Бойові роботи - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські сили оборони почали використовувати на фронті інноваційних собак-роботів. Роботи-собаки безшумні та непомітні, можуть непогано працювати у міській забудові. До того ж, на відміну від FPV-дрона, у якого зникне аналоговий сигнал, якщо він залетить у підвал, робота-пса можна запустити у підвал з міною та підірвати, або скерувати його для розвідки замість людей.

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