Ексдиректор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус переконаний, що багатоцільові винищувачі F-16 вплинуть на хід війни.
Як заявив американський генерал у інтерв'ю "Голосу Америки", найближчим часом ці "пташки" з'являться на фронті.
"Дуже важливим стане надання F-16, які ймовірно цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові й вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та Су на F-16", - зазначив Петреус.
Важливі новини про F-16 - сьогодні це варто знати:
Нагадаємо, наприкінці жовтня Юрій Ігнат говорив, що наші пілоти на навчаннях з опанування винищувача F-16 працюють на авіатренажерах, але скоро мають пересісти на літаки.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 в Україну - це перша половина 2024 року. Він зазначав, що пілоти мають завершити навчання. Паралельно в Україні готується інфраструктура для цих літаків.