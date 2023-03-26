Російські загарбники запускають ці дрони-камікадзе з двох зон: на сході з Краснодарського Краю РФ і на північному сходу з Брянської області РФ.

Росія почала на регулярній основі отримувати малі партії ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранського виробництва.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зазначається, що з початку березня Росія запустила по цілях в Україні щонайменше 71 дрон типу Shahed іранського виробництва.

Ці атаки відбулися після двотижневої паузи у запуску ударних дронів із кінця лютого 2023 року, додають у британській розвідці.

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"Імовірно, що Росія почала отримувати регулярні поставки малих партій дронів Shahed", - припустили у розвідці.

Також сказано, що Росія імовірно запускає ці дрони з двох напрямків: на сході з Краснодарського Краю РФ і на північному сходу з Брянської області РФ.

"Це дозволяє Росії маневрено вражати широкий сектор України і зменшувати час польоту до цілей на півночі України. Також, імовірно, що це ще одна спроба переобтяжити протиповітряну оборону України", - додали в Міноборони Великої Британії.

Іранські дрони-камікадзе у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в британській розвідкі повідомили, що Росія, імовірно, вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, тож шукатиме шляхи для їхнього поповнення.

Утім, вже в ніч на 27 лютого Росія випустила по території України 14 дронів-камікадзе типу Shahed. Сили оборони знищили 11 із 14 дронів. Тоді окупанти почали запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" з нової точки - Брянської області РФ. Як повідомляла розвідка Британії, це було зроблено для того, щоб скоротити час їхнього підльоту до Києва та "промацати" сили ППО.

Нагадаємо, про те, що Іран почав підтримувати російську війну в Україні, поставляючи Москві дрони-камікадзе для ударів по критичній цивільній інфраструктурі нашої країни, стало відомо ще влітку минулого року. Однак попри наявні факти, Іран продовжує офіційно заперечувати свою причетність до передачі Росії цього озброєння.

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