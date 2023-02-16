Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Попри те, що вночі росіяни здійснили черговий масований обстріл і пошкодили декілька об’єктів, генерації електроенергії в країні достатньо для забезпечення потреб споживачів, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на міністра Германа Галущенка.

За словами міністра, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

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Крім того, енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

Масований удар по Україні 16 лютого - що відомо

Сьогодні вночі, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Декілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

У Повітряних силах вкотре нагадали, що наразі на озброєнні українських військових немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

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