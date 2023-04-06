Цілком імовірні точкові ракетні удари по території України, зазначила Гуменюк.

Корабельне угруповання ворога залишається в досить великому складі, сумарний залп "Калібрів" може складати 24 одиниці. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Корабельне угруповання залишається в досить великому складі. Це 14 кораблів, серед яких 4 ракетоносії так і залишаються: два надводних, два підводних. Сумарний залп "Калібрів" в цьому випадку може складати 24 одиниці", - додала вона.

За її словами, якщо вони знаходяться на бойовому чергуванні – це досить високий рівень загрози для всього населення України. Оскільки ракети типу "Калібр" можуть сягати будь-якої точки на території нашої держави.

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"Треба усвідомлювати, що цілком імовірні ракетні удари. Скоріш за все, це буде не масована атака, але не можна виключати точкові удари", - сказала Гуменюк.

Війна в Україні - останні новини

За минулу добу Збройні сили України стримали понад 60 атак армії РФ. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Наразі ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В районі Бахмута російські окупанти продовжують концентрувати найбільші наступальні спроможності, незважаючи на великі втрати. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, російські загарбники намагаються використовувати тактику виснаження та тотального руйнування.

Всього у березні інтенсивність російських обстрілів по позиціях військових зросла на 11%, додав Демченко.

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