Прикордонники протягом березня брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях з агресором.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про збільшення інтенсивності обстрілів позицій українських захисників з боку російських окупаційних військ. Протягом березня 2023 року прикордонники витримали понад 1800 ворожих обстрілів.

"Їх інтенсивність у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 11%. Спільно з іншими підрозділами прикордонники протягом березня брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях з агресором. Також у ході спільних дій знищено значну кількість живої сили противника та ворожої техніки", – розповів Демченко в коментарі "Укрінформу".

Він зазначив, що українські воїни постійно відбивають ворожі атаки на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. В районі Бахмута російські окупанти продовжують концентрувати найбільші наступальні спроможності, незважаючи на великі втрати. За словами Демченка, російські загарбники намагаються використовувати тактику виснаження та тотального руйнування.

Відео дня

Обстріли України: останні новини

За добу, 4 квітня 2023 року, росіяни обстріляли населені пункти у вісьмох областях України. Під вогонь потрапили 92 українських населених пункти. Внаслідок ворожих атак загинули четверо мирних мешканців.

Протягом того дня ворог також гатив по Донеччині. В результаті обстрілів загинули шестеро мешканців області, ще семеро отримали поранення. По Донеччині били ракетами, артилерією та з РСЗВ "Град".

Вас також можуть зацікавити новини: