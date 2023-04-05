Максимально можливий залп "Калібрів" – 24 ракети.

У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання РФ. На бойовому чергуванні залишилося чотири ракетоносії ворога.

"Ворог продовжує маневри в Чорному морі. На бойовому чергуванні з шести залишено чотири ракетоносії: два надводних та два підводних. Максимально можливий залп "Калібрів" – 24 ракети", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Як зазначається, рівень навіть такої загрози в командуванні оцінюють як дуже високий.

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Удари РФ по Україні

Російські окупаційні війська завдають ракетних ударів по Україні як з повітря, так і з моря. Крім того, ворог атакує українські міста дронами-камікадзе.

Так, в ніч проти 4 квітня 2023 року окупанти атакували "шахедами" Одещину, зачепило і Миколаївську область. Українські захисники збили 14 із 17 ворожих дронів: 13 – над Одещиною, один – над Миколаївщиною.

Крім того, росіяни почали частіше застосовувати авіабомби. 4 квітня окупанти вдарили ними по Чернігівщині. Росіяни скинули з Су-35 дві бомби на одне з сіл області.

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