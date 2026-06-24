Супутники РФ почали зграями ганятися за апаратами НАТО на орбіті, - Spiegel

Росіяни ще не наважуються знищувати західні супутники, але вдаються до гібридних нападів.

Російські військові супутники здійснили серію незвичних маневрів поблизу фінського радарного супутника Iceye-X36, який, імовірно, використовується для потреб України. Як пише Spiegel, чотири російські апарати наблизилися до нього на відстань менш як 13 кілометрів, що викликало занепокоєння серед західних фахівців із космічної безпеки.

Видання нагадує, що радарні супутники здатні отримувати зображення поверхні Землі незалежно від хмарності, туману чи темряви. Саме тому такі системи мають особливу цінність під час воєнних конфліктів. Україна вже кілька років використовує дані супутників компанії Iceye для спостереження за російськими військами, а на початку цього року Київ і компанія оголосили про розширення співпраці.

За даними приватної компанії Okapi:Orbits, яка відстежує ситуацію на орбіті, підозріла активність розпочалася після запуску 17 квітня 2026 року російської ракети "Союз-2.1б" із космодрому Плесецьк. Офіційно повідомлялося лише про військовий характер місії. Згодом з’ясувалося, що ракета вивела на орбіту шість супутників, чотири з яких – "Космос-2610", "Космос-2611", "Космос-2612" та "Космос-2613" – із середини травня почали швидко зближуватися з Iceye-X36.

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Як зазначає Spiegel, маневри уважно відстежували і в Центрі космічної обстановки Бундесверу в німецькому Уедемі. Втім, запити до Москви щодо мети цих дій залишилися без відповіді.

Експертка берлінського Фонду науки і політики Юліана Зюсс вважає, що Росія могла випробовувати технології впливу на супутники. За її словами, "малоймовірно, що Росія використовує чотири абсолютно нові супутники та витрачає великі обсяги пального лише для досягнення стримувального ефекту".

Фахівці наголошують, що супутники не лише летіли у формації, а й виконували дуже швидкі зміни орбіти, що потребує значних запасів пального. Колишній керівник американських програм космічного спостереження Грег Гіллінгер у своєму аналізі дійшов висновку, що такі маневри "не були випадковістю".

Генеральна директорка Okapi:Orbits Крістіна Ніколаус також переконана, що дії російських апаратів були свідомими. "Це було навмисно", наголосила вона. За словами експертки, подібні випадки вже траплялися раніше, однак зазвичай обговорення не виходило за межі вузького кола спеціалістів.

У публікації зазначається, що найімовірнішим сценарієм є не фізичне знищення супутника, а випробування засобів некінетичного впливу – наприклад, перехоплення сигналів, створення перешкод або втручання в передачу даних. Юліана Зюсс припускає, що однією з цілей Москви могла бути "тимчасова втрата даних для України".

Російська загроза: останні новини

Як писав УНІАН, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Європі потрібно створити військовий союз з Україною замість США. Він зауважив, що навіть після війни в Україні Росія залишиться головною загрозою для Європи. І оскільки США самоусуваються від захисту континенту, найсильнішою армією Заходу стане Україна.

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