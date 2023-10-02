Літак-розвідник ВПС США RC-135W Rivet Joint здійснив як мінімум два польоти біля узбережжя арктичного острова, де знаходиться місце пуску.

Росія, можливо, готується до випробувань експериментальної крилатої ракети з ядерним двигуном. Її теоретична дальність польоту становить тисячі кілометрів. Або, можливо, Москва вже провела такі випробування.

Згідно з аналізом, проведеним The New York Times, пересування літаків і транспортних засобів на базі в віддаленому арктичному регіоні Росії і поблизу неї відповідає підготовці до випробувань ракети, відомої як "Буревісник" або SSC-X-9 Skyfall, як це було в 2017 і 2018 роках. За останні два тижні в цьому районі також були помічені американські літаки спостереження.

31 серпня російська влада випустила авіаційне повідомлення про "тимчасову небезпечну зону", в якому пілотам рекомендувалося уникати частини Баренцева моря біля узбережжя і в 19 км від місця запуску в Паньково на Новій Землі. З тих пір дія цього попередження неодноразово продовжувалася. Станом на неділю воно повинно було діяти до 6 жовтня. Аналогічне повідомлення Росія випустила перед випробуванням "Буревісника" в 2019 році.

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Крім того, за даними аналізу супутникових знімків, два російські літаки, спеціально призначені для збору даних про пуски ракет, на початку серпня були помічені на авіабазі Рогачово приблизно в 160 км на південь від місця запуску. Згідно з додатковими супутниковими знімками, вони залишалися на цій базі як мінімум до 26 вересня. Під час випробувань "Буревісника" в 2018 році літаки того ж типу також знаходилися поблизу.

Літак-розвідник ВПС США RC-135W Rivet Joint також здійснив як мінімум два польоти біля узбережжя арктичного острова, де знаходиться місце пуску. Через секретність і віддаленість місця запуску важко визначити, чи чекають випробування або зброя вже недавно пройшла повторні випробування. Можливо, і те, і інше. Росія може випробувати лише ракетний двигун або будь-який компонент ракети.

Ядерні загрози РФ - деталі

Росія потрібно підірвати ядерну зброю на архіпелазі Нова Земля, щоб продемонструвати заходу рішучість "відстояти свою безпеку". Про це заявив президент Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук. Як приклад він навів випробування "ЦАР-бомби", що відбулися в 1961 році.

Раніше CNN опублікувало супутникові знімки, які свідчать про те, що США, Китай і Росія розширюють свої ядерні полігони.

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