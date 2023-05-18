Ігнат ще раз повторив, що одним "Кинджалом" систему Patriot знищити не вдасться.

У Повітряних силах не спростували та не підтвердили інформацію CNN про пошкодження уламками російської ракети двох компонентів американської батареї Patriot під час повітряної атаки у ніч на 16 травня. У ВПС обмежились одним натяком.

В ефірі "Ми - Україна" спікер ВПС Юрій Ігнат відповів, що йому дивно, що таку інформацію береться висвітлювати саме американська преса.

Ігнат, усміхнувшись, ще раз повторив, що одним "Кинджалом" систему Patriot знищити не вдасться. "Якщо там є певні пошкодження, я думаю, що вони будуть відновлені... Patriot працює, можливо, навіть працював цієї ночі", - натякнув Ігнат.

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Ігнат попросив усіх зберігати спокій, ППО й надалі працює.

Patriot в Україні - головне

Днями низка американських ЗМІ з посиланнями на анонімні джерела заявили, що одну з батарей Patriot було атаковано російським "Кинджалом" під час нічної атаки на 16 травня 2023 року.

Згодом преса додала, що пошкодження не потребують ремонту за кордоном, а також дозволяють Patriot і надалі перехоплювати російські балістичні ракети.

Своєю чергою, у Повітряних силах, на тлі заяв Міноборони Росії про нібито знищену систему, заявили, що один "Кинджал" не здатен призвести до таких наслідків, адже батарея складається з окремих елементів, розташованих на відстані один від одного.

Видання "CNN", посилаючись на "офіційного представника США, знайомого з цим питанням", уточнило, що ракета пошкодила два компоненти дивізіону - генератор і частину електроніки системи.

За словами чиновника, система залишалася працездатною протягом усієї атаки і не покидала мережу.

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