Однак офіційно США інформацію про пошкодження Patriot не підтверджують, а в Києві відмовляються коментувати.

Пошкоджена під час російської атаки по Києву в ніч на 16 травня система ППО Patriot знаходиться у робочому стані, пише New York Times з посиланням на американських чиновників.

Попри пошкодження, вона може збивати будь-які цілі, зокрема й надзвукові ракети.

За даними Washington Post і Reuters, найімовірніше, установку вдасться відремонтувати, не вивозячи її за межі України.

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Росія пошкодила Patriot - головне

Напередодні CNN з посиланням на неназваного американського чиновника повідомив про нібито пошкодження Patriot в ході повітряної атаки РФ по Києву в ніч на 16 травня 2023 року. Щоправда, видання не змогло точно визначити ступінь заподіяної шкоди озброєнню.

Однак офіційно Сполучені Штати цю інформацію не підтверджують, а в Києві відмовляються коментувати.

Разом з тим, речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, вранці 17 травня порадив громадськості "не переживати за долю Patriot". За його словами, одному "Кинджалу" не вдасться знищити дивізіон Patriot, оскільки всі його елементи розміщені на відстані, а пуск ракет-перехоплювачів здійснюється в автоматичному режимі.

Водночас у Повітряних силах не приховують, що свої "гіперзвукові" ракети РФ підготувала для "особливих" цілей - зокрема, по військових об'єктах та об'єктах паливно-енергетичного сектору.

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