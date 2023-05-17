Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що Patriot - складна система, елементи якої розміщені на відстані.

З'явилась реакція Повітряних сил ЗСУ на поширену напередодні інформацію у CNN про нібито пошкодження системи ППО Patriot російською ракетою.

В ефірі телемарафону спікер ВПС ЗСУ Юрій Ігнат порадив громадськості "не перейматися долею Patriot".

"З технічної точки зору, Patriot - це комплекс, батарея, дивізіон. Всі по-різному називають, але не можуть зрозуміти, з чого складається ППО. Це командний пункт, у якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку у зоні своєї відповідальності. Таким чином, відпрацьовують по цілях. Може працювати в автоматичному та напівавтоматичному режимі. Саме автоматичний режим дозволяє Patriot без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі", - відповів Ігнат.

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Також спікер ВПС додав, що до комплексу входить радар, "який, зрозуміло, знаходиться на віддаленні", і до восьми пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортних контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу - пуски ракет.

Ігнат підкреслив, що, з огляду на таку особливість цього засобу ППО, знищити систему одним "Кинджалом" неможливо.

"Тому все, що вони (росіяни - ред.) розповідають, хай залишиться в ефірі їхньої пропаганди", - додав Ігнат.

РФ уразила позиції Patriot - що кажуть у США та в Україні

Напередодні CNN, посилаючись на американського чиновника, назвав "можливим" пошкодження системи Patriot російською ракетою під час атаки РФ по Києву у ніч на 16 травня 2023 року.

Втім, цю інформацію не підтверджують як у Білому домі, так й натякнули на її маніпулятивний характер в українському Міноборони.

Експерти і військові не приховують, що основною ціллю останніх російських атак, крім спроби завадити контрнаступу ЗСУ, залишається й американський Patriot. За словами експерта Олександра Коваленка, "деякі ракети Х-55, які російські війська застосовували в ході останніх двох ракетних атак по Україні, були без бойової частини": "Тобто, використовувалися як болванки, для виснаження ППО і відволікання уваги. Так само, слід розуміти, що такі болванки використовують і для розкриття ППО".

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