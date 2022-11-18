Росія, ймовірно, почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" та інших ракет ще до вторгнення в Україну 24 лютого.
Як йдеться у матеріалі The New York Times, Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології, необхідні для створення високоточних ракет, до вторгнення в Україну в лютому - можливо, починаючи з 2022-го, враховуючи погіршення відносин Москви із Заходом після окупації Криму в 2014 році.
Відзначається, що мікроелектронні компоненти подвійного призначення Росія могла отримати через треті сторони (компанії і цілі країни), які були готові ризикнути піддатися покаранню з боку США.
Західні аналітики вважають, що виробництво Росією "Іскандерів" і "Калібрів" триває.
С-300 - Росія використовує ракети ППО для завдання ударів по Україні
Сьогодні вночі Росія знову випустила зенітні керовані ракети С-300 по прифронтовому Запоріжжю, цілячись в цивільні об'єкти.
Без підсвічування радіолокаційної станції відхилення С-300 може скласти до 100 м і більше. Під час пуску такі ракети можуть змінювати свою траєкторію, тому їхнє знищення в підльоті до населених пунктів залишається складним.
Зростаюча залежність Росії від С-300 як ударної зброї проти наземних цілей в Україні стала для військових чиновників і експертів одним із сигналів про те, що у неї закінчуються крилаті ракети або інша, більш звичайна наступальна зброя.
За підрахунками Міноборони України, ракет С-300 Росії вистачить на три роки.