Ракети вивозять на аеродроми в Ростовській, Московській і в Брянській області.

Останніми кількома днями у Білорусі зафіксовано вісім польотів російських військово-транспортних літаків Іл-76. 11 листопада вони пробули на аеродромі в Мачулищі довше за визначений для розвантаження час.

Як пише Беларускі Гаюн, є три версії прильотів російських Іл-76. Це може бути завезення нових ракет в Білорусь, або їхнє вивезення в Росію. Згідно з третім варіантом - одночасне завезення і вивезення різних типів озброєння.

Аналітики більше схиляються до другого варіанту - вивезення ракет до Росії. На це вказує, в тому числі, час перебування літаків в Мачулищі. Також наголошується, що 9 і 10 листопада в напрямку аеродрому були зафіксовані мінімум 16 тралів з контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетних контейнери на кожен) — мінімум 64 ракети.

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Ракети вивозять на аеродроми "Міллерово" і "Ростов-на-Дону-Центральний" в Ростовській області, аеродром "Чкаловський" в Московській області і на аеродром "Сеща" в Брянській області.

Аналітики вважають, що ці ракети перекинуть угрупованню окупантів на Луганському та Донецькому напрямках.

Ракети С-300 на озброєнні Росії

У зв'язку з нестачею високоточних ракет Росія ще навесні почала активно використовувати для ударів по цивільній інфраструктурі старі снаряди до своїх ППО С-300.

Без підсвічування радіолокаційної станції відхилення С-300 може становити до 100 м і більше. Під час пуску ці ракети можуть змінювати свою траєкторію, тому їхнє знищення у підльоті до населених пунктів є складним.

Найбільше страждають прифронтові міста і села, оскільки дальність польоту таких ракет складає до 40 км по балістичній цілі. З'являлося багато повідомлень про постачання режимом Лукашенка військам окупантів боєприпасів та амуніції.

Ракет С-300, за підрахунками Міноборони України, Росії вистачить на три роки.

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