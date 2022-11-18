В одному з сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури.

Вночі окупанти завдали ударів по Запорізькій області із С-300.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури", - зазначив він.

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За попередніми даними, люди не постраждали.

Удар окупантів по Запорізькій області

Вночі 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі.

Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок, під завалами опинилися люди.

Повідомлялося про чотирьох загиблих.

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