Вночі окупанти завдали ударів по Запорізькій області із С-300.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури", - зазначив він.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Удар окупантів по Запорізькій області
Вночі 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі.
Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок, під завалами опинилися люди.
Повідомлялося про чотирьох загиблих.