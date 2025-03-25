Видання з посиланням на розвідку США заявило про "небезпечні" для всього світу дії російських окупантів.

Згідно зі щорічною оцінкою загроз, підготовленою розвідкою США, Росія розробляє новий супутник для розміщення ядерної зброї. Зазначається, що така зброя може мати "руйнівні наслідки" як для США, так і для всього світу, пише Sky News.

У звіті також ідеться, що війна в Україні дала Росії можливість отримати "величезний обсяг уроків" щодо західного озброєння та розвідки. При цьому повідомляється, що окупанти, ймовірно, не зможуть домогтися "повної перемоги", хоч ініціатива на полі бою і залишається на боці Росії.

Крім того, військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, що ймовірність ядерної війни після вторгнення Росії в Україну не стала вищою, нібито використання такого типу озброєння не дало б окупантам тактичної переваги на полі бою.

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Раніше УНІАН повідомляв, що армія окупантів отримала новий "супер-Панцир" із дальністю виявлення 75 км. Фахівці зазначають, що раніше "Панцир-СМ-СВ" показували тільки на виставках і парадах. При цьому на нових фото комплекс не має захисту від FPV-дронів (наприклад, протикумулятивних решіток).

Крім того, один з експертів пояснив, що не так із новим російським винищувачем Су-75. Найбільша проблема цього винищувача в тому, що він взагалі може ніколи не злетіти. Адже перший політ винищувача був запланований ще на 2023 рік.

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