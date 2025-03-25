Згідно зі щорічною оцінкою загроз, підготовленою розвідкою США, Росія розробляє новий супутник для розміщення ядерної зброї. Зазначається, що така зброя може мати "руйнівні наслідки" як для США, так і для всього світу, пише Sky News.
У звіті також ідеться, що війна в Україні дала Росії можливість отримати "величезний обсяг уроків" щодо західного озброєння та розвідки. При цьому повідомляється, що окупанти, ймовірно, не зможуть домогтися "повної перемоги", хоч ініціатива на полі бою і залишається на боці Росії.
Крім того, військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, що ймовірність ядерної війни після вторгнення Росії в Україну не стала вищою, нібито використання такого типу озброєння не дало б окупантам тактичної переваги на полі бою.
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Раніше УНІАН повідомляв, що армія окупантів отримала новий "супер-Панцир" із дальністю виявлення 75 км. Фахівці зазначають, що раніше "Панцир-СМ-СВ" показували тільки на виставках і парадах. При цьому на нових фото комплекс не має захисту від FPV-дронів (наприклад, протикумулятивних решіток).
Крім того, один з експертів пояснив, що не так із новим російським винищувачем Су-75. Найбільша проблема цього винищувача в тому, що він взагалі може ніколи не злетіти. Адже перший політ винищувача був запланований ще на 2023 рік.