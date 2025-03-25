На думку фахівців, розробляти "Панцирь-СМ-СВ" почали приблизно у 2020-х.

Російські воєнкори опублікували фото нового "Панцирь-СМ-СВ", який начебто може ефективно знищувати гіперзвукові та балістичні повітряні цілі. На це звернув увагу Defense Express.

Фахівці зазначають, що раніше "Панцирь-СМ-СВ" показували лише на виставках та парадах. Також варто сказати, що в минулому році РФ заявила про перше бойове використання ЗРГК, однак доказів цього представлено не було.

Як можна бачити на новому фото, "Панцирь-СМ-СВ" знаходиться на стаціонарній позиції, яка захищена габіонами. Звертає на себе увагу той факт, що комплекс не має захисту від FPV-дронів (наприклад, протикумулятивних решіток).

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Експерти припускають, що "Панцирь-СМ-СВ" знаходиться не на передовій, а у глибокому тилу, захищаючи російські об’єкти від українських далекобійних дронів.

Сам "Панцирь-СМ-СВ" побудували на гусеничному шасі. За словами росіян, його радар може виявляти цілі на дальності 75 км, а максимальна дальність ураження ракетами складає 40 км. Для порівняння, ракети звичайного "Панцирь-С1" можуть збивати цілі на дальності до 20 км.

Проблеми "Панцирь-С1"

Базовий "Панцирь-С1" є російським самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом (ЗРГК) наземного базування. Експлуатувати його почали у 2008 році. За даними з відкритих джерел, станом на 2024-й Повітряно-космічні сили РФ мали приблизно 50 таких комплексів.

Фахівці неодноразово звертали увагу на його недоліки. За словами експерта з питань авіації Костянтина Криволапа, комплекс не може ефективно знищувати українські дрони, оскільки не "бачить" їх.

Також повідомлялось, що росіяни створили версію "Панцирь-СМД-Е", яка має одразу два типу ракет та призначена для ураження саме безпілотних літальних апаратів.

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