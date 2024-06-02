На відміну від ядерного вибуху на орбіті ця зброя може нищити супутники по одному, а не усі одразу.

Росія планує розмістити на орбіті атомну зброю, яка одним вибухом знищить майже всі супутники. Але вже зараз країна-агресор має на орбіті "конвенційну" протисупутникову зброю – апарати-вбивці, здатні "вбивати" інші супутники по одному. Про це пише The Telegraph.

У 2019 і 2022 роках Росія запустила на низьку орбіту групу невеликих маневрених "інспекційних" супутників. Росіяни стверджують, що функція цих апаратів полягає в тому, щоб зустрічатися з іншими російськими супутниками та перевіряти їх для діагностики несправностей.

Але, як пише The Telegraph, за допомогою датчиків і маніпуляторів ці самі "інспекційні" супутники можуть втручатися в роботу чужих супутників або навіть знищувати їх.

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Російські інспекційні супутники, як правило, недовговічні. Через пару років у них закінчується паливо, вони втрачають висоту і згорають в атмосфері. Щоб зберегти орбітальний арсенал для можливої ​​майбутньої космічної війни, Кремль повинен кожні кілька років запускати нову партію інспекційних супутників.

16 травня росіяни запустили з космодрому Плесецьк на півночі Росії таємничий супутник під назвою "Космос 2576". Чотири дні потому, 20 травня, заступник представника США в ООН Роберт Вуд заявив, що "Космос 2576" — це, ймовірно, зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

"Росія розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США", — сказав Вуд. Повідомляється, що цей американський супутник під номером USA 314 має розвідувальні можливості.

Якби "Космос 2576" справді атакував USA 314, це було б актом війни. Але у ситуації, коли війна вже почалася, головним пріоритетом російських космічних сил було б засліпити або вимкнути якомога більше американських супутників розвідки та зв’язку.

The Telegraph зазначає, що американці також мають "інспекційні супутники" та "секретний космічний бойовий літак", здатний втручатися в космічні апарати інших країн – і китайці теж.

"Велика різниця полягає в тому, що Сполучені Штати та Китай зараз не ведуть ескалацію великої війни на поверхні Землі, яка демонструвала б їхню безрозсудність", – наголошує видання.

Російська протисупутникова зброя: що відомо

Як писав УНІАН, американська розвідка дізналася про плани Росії розмістити на орбіті ядерну зброю. Її завдання – не удари по землі, а знищення усіх супутників на орбіті, що нівелює перевагу США у розвідці та координації своїх сил в разі третьої світової війни.

Однак аналітики попереджають, що російська зброя, розміщена в космосі як козир на випадок третьої світової війни, насправді сама може спровокувати початок цієї війни.

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