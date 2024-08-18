У РФ стверджують, що це "новий розвиток у напрямку авіаційної робототехніки".

Російська держкорпорація "Ростех" розробляє важкі ударні безпілотники С-70 "Охотник". Перший заступник директора компанія Володимир Артяков стверджує, що проект йде за планом і вони планують поставити це озброєння у межах термінів, які були визначені Міноборони РФ.

Як пише Defence Express, за словами Артякова, були вже нібито проведені всі потрібні тестові випробування. Описуючи проект посадовець сказав, що це "новий розвиток у напрямку авіаційної робототехніки" та озброєння, яке не має аналогів у світі.

Однак насправді, цей проект розробляється вже багато років. Вперше про нього заявили на авіасалоні "МАКС", де його й представили на початку 2009 року. Тоді у РФ анонсували плани озброїти своє військо такими БПЛ.

Відео дня

"Розробка безпілотника триває з 2012 року, його веде компанія "Сухой". Через сім років, у 2019, стало відомо про перший політ ударного безпілотника "Охотник", який тривав близько 20 хвилин. Крім того, того ж року стало відомо, що як "літаюча лабораторія" для відпрацювання технологій "Охотника" у РФ використовували один з дослідних зразків винищувача Су-57", - зазначають аналітики.

У 2021 році стало відомо про замовлення ще трьох дослідних зразків С-70. Вони мали б пройти випробування у 2022-2023 роках. Тоді ж показали на відео перший дослідний дрон, який отримав інформаційно-управляючу систему для можливості виконання завдання без зв’язку з оператором чи винищувачем.

Однак у квітні 2023 року росіяни втретє перенесли старт серійного виробництва цього ударного дрона. Ба більше, за озвученими планами, це станеться тільки у 2025 році. Це не завадило РФ видати копію RQ-170 за свій дрон, якому "немає аналогів".

Російські розробки зброї

Держсекретар Сполучених штатів Ентоні Блінкен під час Всесвітнього економічного форуму у квітні заявив, що РФ навчилася виробляти нову зброю та боєприпаси настільки швидко, наскільки не робила цього ніколи в історії.

Нещодавно стало відомо, що росіяни вкрали українську розробку, скопіювавши дистанційно керовану кулеметну турель "Шабля".

Нещодавно на фронті помітили новітню російську колісну САУ 2С43 "Мальва". Це перший відомий випадок її використання на полі бою.

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