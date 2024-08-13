У "своїй" турелі росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію.

Росія продовжує привласнювати розробки інших країн. Так, росіяни вкрали українську розробку, скопіювавши дистанційно керовану кулеметну турель "Шабля".

Скопійовану турель в Росії назвали "Чапай", пише Defense Express. Вперше її представили на оборонному форумі "Армия-2024", який зараз проходить в Московсьій області. Презентував копію української турелі інвестиційний фонд "Эра", який фінансує російських розробників озброєння.

"Сама розробка є російською реалізацією української розробки – "Шабля", який з вересня 2023 року допущений до експлуатації ЗСУ, хоча на передовій він ще з часів АТО. За це час турель отримала численні схвальні відгуки від бійців, контрактується для ЗСУ, та використовується не лише, як окрема турель, а й складі наземних дронів. У своїй турелі "Чапай" росіяни повністю повторили, як саму концепцію, так і реалізацію. Зокрема російська розробка має дистанційне керування по дротах та використовує оптико-прицільний модуль. Також він адаптований під різні кулемети - 7,62 ПКМ або 12,7-мм НСВ "Утес" та "Корд"", – йдеться у матеріалі.

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Експерти Defense Express наголошують, що поки що йдеться лише про виставковий зразок турелі, а не її серійне виробництво. Проте імовірність того, що "Чапай" запустять в серію, все ж існує.

Українські турелі "Шабля": що це за зброя

"Шабля" – це куленепробивна автоматизована система під кулемети. Вона допомагає військовим дистанційно знищувати ворога.

У січні 2024 року Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "Шабля". Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Шабля" – це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава. Наша задача – допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало", – сказав тоді він.

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