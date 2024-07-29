РФ позиціонує Су-57 як винищувач п'ятого покоління, однак далеко не всі експерти згодні з такою оцінкою.

Фахівці ОКБ Сухого Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) працюють над включенням до складу озброєння нового винищувача Су-57 безпілотних апаратів. Про це пропагандистському ТАСС повідомив голова держкорпорації "Ростех" (ОАК входить до неї) Сергій Чемезов.

"Розвивається програма винищувача п'ятого покоління Су-57, розширюється спектр озброєння, до складу якого включаються безпілотники", – заявив голова "Ростеха".

Також повідомляється про розширення функціоналу Су-57 під завдання російсько-української війни.

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Як заявили в Об'єднаній авіабудівній корпорації, літак здатен виконувати завдання в умовах насиченої ППО за рахунок підвищених характеристик скритності та виживання. У корпорації додали, що Су-57 застосовують у бойових діях на рівні з фронтовим бомбардувальником Су-34 та винищувачем Су-35.

"Саме спільне застосування цих трьох типів літаків дозволяє комплексно відповідати на загрози, що виникають", – кажуть росіяни.

Винищувач Су-57 – довідка

Су-57 здійснив перший політ 29 січня 2010 року. Самі росіяни відносять його до п'ятого покоління.

Втім, далеко не всі згодні з такою оцінкою: на думку деяких спеціалістів, винищувач не відповідає вимогам малопомітності, яка є однією з ключових (якщо не ключовою) вимогою до п'ятого покоління.

Також за словами спеціалістів, винищувач постійно стикається з технічними несправностями. Мова, зокрема, про недоліки бортового комп'ютера, від якого залежить робота всіх систем літака.

Раніше, нагадаємо, українські розвідники вперше вразили винищувач Су-57 на аеродромі "Ахтубинськ".

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