Оборонні заводи РФ "штампують" зброю з рекордною швидкістю, підкреслив держсекретар США.

Держсекретар Сполучених штатів Ентоні Блінкен під час Всесвітнього економічного форуму заявив, що РФ навчилася виробляти нову зброю та боєприпаси настільки швидко, наскільки не робила цього ніколи в історії.

"Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік щодо виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, ви побачите, що вона виробляла їх швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, в тому числі під час холодної війни, як Радянський Союз. Як їй вдалося це зробити? Тому що вона отримує значні обсяги виробництва верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю", - зазначив Блінкен.

За його словами, РФ не вдалося б настільки наростити швидкість виробництва зброї без допомоги Китаю.

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"70% верстатів, 90% мікроелектроніки надходять з Китаю. Тепер це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди вони йдуть. Це дає змогу Росії продовжувати агресію проти України, отже, вона продовжує війну, якій, як каже Китай, він хотів би покласти край", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що Захід має зробити все можливе, аби напад Росії на Україну став стратегічною поразкою Москви.

"Росії довелося докласти величезних зусиль, намагаючись обійти експортний контроль і санкції. Вона переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким. Це може спрацювати в короткостроковій перспективі, але не може бути стійким у довгостроковій перспективі. І в цілому, Росія слабша економічно, слабша у військовому плані, враховуючи знищення багатьох її сил. І слабша в дипломатичному плані в більшій частині світу - не в усьому світі, але в значній його частині", - заявив він.

Зовнішня політика РФ - що треба знати

Напередодні Financial Times повідомляло, що Китай поглиблює свою підтримку військово-промислового комплексу Росії. Це не лише сприяє війні в Україні, а й загрожує іншим країнам.

Також видання повідомляло, що Росія постачає нафту Північній Кореї в обмін на зброю, попри санкції ООН. Однією з ракет КНДР - Hwasong-11 - Росія 29 квітня вдарила по Одесі.

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