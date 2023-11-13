Нова розробка призначена для боротьби з дронами.

На виставці озброєння в Дубаї (ОАЕ) російська компанія "Рособоронекспорт" представила нову розробку – автоматизований комплекс з протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам. Його створили на базі ПЗРК "Верба".

Про це пише Defense Express. Раніше гендиректор компанії Алєксандр Міхєєв говорив, що комплекс вже було протестовано у бойових умовах. Ця розробка призначена для протидії таким цілям, як FPV-дрони, квадрокоптери чи безпілотники літакового типу. Відомо, що "новинкою" оснащуватимуть насамперед спеціалізовані підрозділи для протидії безпілотним літальним апаратом.

"За виявлення цілей у цьому новому комплексі відповідає переносна радіолокаційна станція 1Л122-1Е. Ця РЛС працює в L-діапазоні і може виявляти цілі у повітрі на відстані від 1 до 40 км і на висоті до 10 км з точністю до 100 м, водночас помилка за азимутом не перевищує 0,5 градусів, за кутом місця — 1,5 градуса. Частота оновлення даних РЛС становить 2-4 секунди", – йдеться у матеріалі.

Після того, як РЛС отримала інформаціб, дані передаються по радіоканалу на "переносний модуль автоматизованого управління з комплекту технічних засобів КТС АУ". Як зазначили експерти, йдеться про планшет, який є у розпорядженні командира "антидронового" підрозділу. Максимальна дальність розташування цього модуля автоматизованого управління від РЛС становить 5 км.

Далі дані про ціль передаються на безпосередньо засіб ураження чи подавлення цілі. Основним засобом ураження свого нового комплексу в Росії називають ПЗРК 9К333 "Верба". Він, за даними "Рособоронекспорту", може знищувати цілі на дальності від 500 до 6000 метрів і на висоті від 10 до 3500 метрів.

"Враховуючи, що РЛС 1Л122 вже й так входить до складу комплексу 9К333 "Верба", то "новизна" системи полягає саме у "високому рівні автоматизації", а також інтеграції у нього носимих антидронових комплексів як засобів подавлення — на виставці в ОАЕ окупанти демонстрували свій новий комплекс у парі з антидроновою рушницею "Аргумент-2", яка може впливати на навігаційні канали на відстані до 2,1 км і на канали управління — 1,1 км", – резюмували аналітики видання.

Російська зброя на війні в Україні

Українські військові знищили рідкісну систему радіоелектронної боротьби окупаційних військ під назвою "Свет-КУ" – вже третю від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Одну з таких систем знищили в серпні, а іншу "затрофеїли" у березні 2022 року.

Тим часом армія РФ отримала партію нових БМП з "глушилками" дронів. Принаймні, таку інформацію поширюють пропагандистські ЗМІ Росії. Зазначається, що машини отримали кріплення для установки додаткових бронелистів та протикумулятивних решіток в бортовій та передній проекціях.

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