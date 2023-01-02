Китайська компанія DJI виробляє й БПЛА, якими масово користуються підрозділи Сил оборони України.

На українському фронті було зафіксовано, що Росія використовує виготовлений китайською компанією DJI комплекс AeroScope для виявлення безпілотників ЗСУ.

Як повідомляє "Інформаційний спротив", такий комплекс може визначити місце розташування дрона, висоту, швидкість і напрям його польоту, місце пуску та місцеположення оператора.

"Китайська компанія DJI випускає портативний і стаціонарний варіанти комплексу AeroScope, який вже використовується як у російських армійських підрозділах, так й у Росгвардії", - пише експерт групи ІС Костянтин Машовець.

Відео дня

В "Інформаційному спротиві" стверджують, що уперше використання Росією комплексу AeroScope було зафіксовано у жовтні, потім - ще щонайменше тричі. І у всіх випадках ефективно.

"Звісно, що використання цього комплексу російськими військами обумовлюється значною перевагою підрозділів ЗСУ у тактичній обізнаності завдяки масованому використанню БПЛА квадрокоптерного типу "Мавік". Ось вони, й вирішили "подолати цю проблему" найбільш кардинальним шляхом — звернулися по відповідну допомогу до того ж самого виробника, який виготовляє найбільш масовий тип українського тактичного БПЛА", - зазначають аналітики ІС.

Ймовірно, що російське командування скоро спробує вдосконалити використання AeroScope на фронті для скорочення часу його роботи. Також, скоріше за все, у склад бойової обслуги цього комплексу окупанти введуть й свого оператора БПЛА, який буде призначений для "перехоплення" українського дрона.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай утримується від відкритої критики дій Москви, крім того, він спочатку закликав до мирного діалогу. Також Пекін не приєднався до антиросійських санкцій. Та китайські корпорації почали обмежувати або навіть зупиняти поставки підсанкційних товарів до РФ.

Раніше Пекін заявляв, що "стурбований" масованими ракетними ударами Росії по цивільних об'єктах в Україні.

Також у ЗМІ періодично "спливають" новини про те, що Китай нібито надає військову допомогу Росії, та офіційного підтвердження цієї інформації немає. Так, у державному департаменті США заявляли, що не бачать жодних ознак того, що Китай готується сприяти вторгненню РФ в Україну або допомагати Кремлю в обході санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: