У Пекіні заявили про готовність "відігравати конструктивну роль у деескалації ситуації".

Китай заявив, що стурбований погіршенням ситуації в Україні після того, як Росія завдала масованого ракетного удару по цивільних цілях.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін у вівторок на регулярному брифінгу в Пекіні, пише Bloomberg.

"Ми стурбовані розвитком поточної ситуації та закликаємо відповідні сторони вирішити свої розбіжності шляхом діалогу та консультацій", - сказала Мао Нін.

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Вона зазначила, що Пекін "готовий працювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у деескалації ситуації".

Масові ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях, місті Києві. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, є жертви серед мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 із них було збито. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Через пошкодження в низці регіонів спостерігаються перебої з електропостачанням і зв'язком. В Офісі президента закликали українців у вечірні години з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, яку техніку треба вимкнути, щоб розвантажити мережу.

Ракетні удари Росії цього тижня стали найінтенсивнішими з перших днів вторгнення в лютому, що викликало осуд з боку світових лідерів. Президент США Джо Байден засудив "абсолютну жорстокість" росіян, а Європейський Союз назвав їхні атаки "воєнними злочинами".

Відносини Китаю і Росії

4 лютого 2022 року за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США. "Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміна клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.

Але після початку повномасштабного вторгнення інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган також намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Китай утримується від відкритої критики Росії за її війну в Україні. Утім, за словами президента США Джо Байден, наразі також немає ніяких доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України.

Влада Китаю регулярно наголошує на підтримці територіальної цілісності України, разом із тим закликаючи до дипломатичних переговорів для завершення війни. Водночас Пекін звинувачує США у тому, що Вашингтон нібито провокував Москву до розв'язання повношмасштабної війни.

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