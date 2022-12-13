Деякі російські виробники електроніки вже тестували ці чіпи.

Уряд Китаю офіційно заборонив постачати в Росію процесори Loongson на власній архітектурі LoongArch. РФ може використовувати їх у військових цілях.

Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ", таке рішення в Китаї прийняли через те, що ця технологія стратегічно важлива і використовується у військово-промисловому комплексі держави.

За даними видання, деякі російські виробники електроніки вже тестували ці процесори. Зазначається, що вони могли б замінити процесори Intel у разі блокування каналів паралельного імпорту.

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"Хоча російські компанії не сильно залежали від китайських процесорів, при теоретичному блокуванні паралельного імпорту вони сподівалися перейти на рішення Loongson", – заявив співрозмовник видання, близький до Мінцифри РФ.

Також цю інформацію підтвердило джерело на ринку електроніки. Співрозмовник також додав, що китайський уряд заборонив експорт процесорів Loongson в усі країни, в тому числі і в Росію, оскільки це оригінальне рішення китайської електроніки.

При цьому, поки що ноутбуки на базі процесорів Loongson доступні для замовлення в РФ на AliExpress. Самі ж учасники ринку сподіваються знайти спосіб обійти заборону на поставки технології в Росію.

Війна в Україні: роль Китаю

Наприкінці листопада 2022 року стало відомо, що Росія почала активно щось доставляти з Китаю важкими транспортними літаками Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга-Дніпро". Пілоти не завжди включають транспондер, що ускладнює відстеження рейсів.

При цьому, після масованого ракетного удару Росії по Україні 23 листопада 2022 року Китай в черговий раз закликав сторони якомога швидше почати мирні переговори.

Раніше політичний експерт і аналітик Максим Джигун заявив, що президент Володимир Зеленський на саміті G20 зміг переконати лідерів Індії та Китаю менше підтримувати главу РФ Володимира Путіна.

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