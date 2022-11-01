Росія продовжує шукати можливості отримання зброї з інших країн.

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що Китай та Північна Корея не постачали Росії зброю або іншу військову допомогу.

Про це пише Укрінформ.

За словами представника Пентагону, в РФ шукають різні можливості для отримання озброєння з інших країн, як це відбувається з Іраном.

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"Наразі ми не бачили жодних ознак того, що Китай постачав або збирається постачати будь-які (військові – ред.) засоби Росії", – додав Райдер.

Зазначається, що Сполучені Штати мають інформацію про звернення РФ щодо постачання озброєння та боєприпасів, зокрема, до Північної Кореї. Водночас речник Пентагону зауважив, що принаймні публічно Пхеньян відповів Москві відмовою.

"Але, за нашими оцінками, Росія й далі шукає способи, як отримати зброю з КНДР, а також з Ірану", – наголосив Райдер.

Війна в Україні: роль Китаю та КНДР

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що Китай зацікавлений у ослабленні Росії та поразці росіян в Україні, оскільки РФ шукатиме порятунку саме у КНР.

Раніше на сайті МЗС Китаю з'явилося повідомлення про те, що Пекін буде підтримувати Росію під керівництвом Володимира Путіна і планує посилювати співпрацю між країнами. Російський опозиціонер й екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков висловив думку, що у такий спосіб Сі Цзіньпін нібито хотів заспокоїти Путіна, якого, згідно з чутками, він називає "щеням".

Щодо ролі Північної Кореї у війні в Україні, то після появи інформації про те, що КНДР може постачати Росії озброєння, у країні це спростували. При цьому у Північній Кореї наголосили, що не визнають санкцій проти Росії, які були введені за її напад на Україну.

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