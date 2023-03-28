Японія спокійно поставилася до ракетних навчань, які проводилися поблизу Владивостока.

Міноборони Росії заявило, що Москва провела випробувальні пуски протикорабельних ракет в Японському морі.

Міністерство заявило, що два катери нанесли імітацію ракетного удару по військовому кораблю умовного противника на відстані близько 100 кілометрів (60 миль). У відомстві заявили, що ціль була успішно вражена двома крилатими ракетами "Москіт", пише Bloomberg.

Ракета "Москіт", яка за класифікацією НАТО називається SS-N-22 Sunburn, являє собою надзвукову протикорабельну крилату ракету зі звичайними і ядерними боєголовками. Крилата ракета радянського виробництва здатна літати зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, і має дальність польоту до 250 кілометрів (155 миль).

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У повідомленні говориться, що навчання, в яких брали участь інші бойові кораблі і військово-морська авіація, проходили в затоці Петра Великого в Японському морі, але більш точних координат не наводиться. Затока межує зі штабом Тихоокеанського флоту Росії у Фокіно і знаходиться приблизно в 700 кілометрах (430 миль) від японського Північного острова Хоккайдо.

7-й флот ВМС США не відразу відповів на запити про коментарі.

Японія спокійно поставилася до ракетних навчань, які проводилися поблизу Владивостока, а не безпосередньо у водах між двома країнами. Токіо не планує заявляти протест Росії у зв'язку з ракетними навчаннями, заявив Тасуку Мацукі, представник МЗС Японії, який відповідає за Росію, зазначивши, що його місцезнаходження - Затока Петра Великого - вважається узбережжям Росії.

"В цілому Японія стурбована посиленням військових дій Росії біля японського узбережжя і з великим інтересом спостерігає за ними", - сказав Мацукі.

Він сказав, що Росія в минулому проводила ракетні навчання в цьому районі і завчасно випускала морські рекомендації. Він сказав, що Японія не може коментувати намір Росії провести навчання.

Активність РФ біля Японії - деталі

Два російські стратегічні бомбардувальники пролітали над Японським морем більше семи годин, йдеться в заяві Міноборони Росії, опублікованій перед початком візиту прем'єр-міністра Японії в Україну.

Японія заявила про намір модернізувати всі свої есмінці, оснащені комп'ютерними системами стеження і наведення Aegis.