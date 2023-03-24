Росіянка констатувала, що в російських військових частинах вирує справжній бардак.

Дружина російського "мобіка" з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку Міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом "відмінусують" його на українському фронті.

Про це йдеться в черговому перехопленні Головного управління розвідки МО України. Про "сімейні" проблеми росіянка розповіла своєму синові, уточнивши, що в Міноборони РФ "загубили" його тата - він не числиться в жодній військовій частині.

"Так, мені дзвонили. Ну що там, там взагалі жах - він навіть ніде за списками не проходить...Ну втратили одиницю. Я взагалі не знаю, що там діється", - сказала вона.

Дружина "мобіка" констатувала, що в Міноборони РФ - справжній бардак.

"Я такого свавілля і бардаку взагалі не бачила", - сказала вона.

Розмови росіян про фронт - останні перехоплення ГУР

Нагадаємо, що українська розвідка регулярно тішить українців черговими перехопленнями окупантів. У записах росіяни доволі часто у бесіді зі своїми близькими у всіх "фарбах" розповідають про заворушення та утиски, які окупанти змушені терпіти на фронті в Україні.

Так нещодавно один з російських солдатів розповів, що окупанти регулярно здійснюють самогубства, яке пізніше їхні керівники фіксують як бойову смерть на фронті.

Також один із солдатів РФ поскаржився своїй дружині на те, що незабаром ЗСУ зітруть його та його товаришів "з лиця землі". Він заявив, що їх усіх скоро в Україні "прикінчать".

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