Росія заявила, що стратегічні бомбардувальники здійснили "плановий політ" у супроводі винищувачів.

Два російські стратегічні бомбардувальники пролітали над Японським морем понад сім годин, йдеться в заяві Міноборони Росії, опублікованій перед початком візиту прем'єр-міністра Японії в Україну.

Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю, і Москва регулярно запускає їх над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці і Тихому океані як демонстрація сили, пише Reuters.

Росія заявила, що стратегічні бомбардувальники здійснили "плановий політ" у супроводі винищувачів. Він був проведений згідно з міжнародним правом і вівся над нейтральними водами, заявили в Міноборони.

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Візит прем'єр-міністра Японії в Україну

Час останнього рейсу виявився більш точним, ніж зазвичай, оскільки прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда мав прибути до Києва пізніше з візитом, щоб продемонструвати солідарність з президентом України Володимиром Зеленським у війні проти Росії.

Японська Національна телекомпанія NHK показала, як Кісіда сідає в поїзд в польському місті Перемишль недалеко від кордону з Україною.

Пізніше стало відомо, що він вже прибув в Україну.

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