Два російські стратегічні бомбардувальники пролітали над Японським морем понад сім годин, йдеться в заяві Міноборони Росії, опублікованій перед початком візиту прем'єр-міністра Японії в Україну.
Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю, і Москва регулярно запускає їх над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці і Тихому океані як демонстрація сили, пише Reuters.
Росія заявила, що стратегічні бомбардувальники здійснили "плановий політ" у супроводі винищувачів. Він був проведений згідно з міжнародним правом і вівся над нейтральними водами, заявили в Міноборони.
Візит прем'єр-міністра Японії в Україну
Час останнього рейсу виявився більш точним, ніж зазвичай, оскільки прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда мав прибути до Києва пізніше з візитом, щоб продемонструвати солідарність з президентом України Володимиром Зеленським у війні проти Росії.
Японська Національна телекомпанія NHK показала, як Кісіда сідає в поїзд в польському місті Перемишль недалеко від кордону з Україною.
Пізніше стало відомо, що він вже прибув в Україну.