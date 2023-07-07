Це зумовлено можливостями росіян виготовляти "Калібри", але скільки можуть - стільки і застосовують.

Російські війська наразі застосовують крилаті ракети "Калібр" втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи зменшення останнім часом застосування росіянами "Калібрів".

За словами Ігната, стратегічний запас ракет Росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.

"Виступив нещодавно представник Генерального штабу, генерал Олексій Громов, який заявив, скільки може виготовляти приблизно Росія високоточної далекобійної зброї, у тому числі і "Калібрів". "Калібрів", як свідчить статистика, запускають приблизно втричі менше за кількістю, ніж ті ж ракети повітряного базування Х-101/Х-555. Близько 30 ракет ("Калібрів"), за даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виготовляти за місяць. Саме тому отака кількість атак цими ракетами - приблизно 10, інколи більше - 15 "Калібрів". Носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет, які туди підвозять, не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше в них цих ракет, летіло б на нас більше цього непотребу", - сказав Ігнат.

Відео дня

При цьому він зауважив, що наразі війська РФ активно використовують також ракети С-300, які є в них на складах у великій кількості по прифронтових територіях.

"Ну і ракети Х-22. Але Х-22 вони вже не виготовляють, це старі радянські ракети. Їх понад півтори сотні було випущено за повновамасштабне вторгнення по Україні", - зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Удари Росії по Україні "Калібрами" - останні новини

Росіяни застосували "Калібри", зокрема, в ніч на 6 липня. Керовані ракети спочатку пустили у напрямку півночі України, на Київ, але потім їхню траєкторію різко змінили на західний регіон.

В результаті постраждав Львів. Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог випустив у ході ракетної атаки 11 ракет "Калібр", з яких ППО збила 7. Три ракети влучили по об’єктах Львова, в результаті чого 10 загиблих мирних людей, 42 людини отримали поранення різного ступеня важкості. Пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Ігнат, коментуючи цю атаку РФ, зазначив, що винищувачі F-16 допомогли б знищити "Калібри", що вдарили по Львову. Він висловив сподівання, що удар по Львову буде для партнерів України ще одним сигналом, що зволікати з передачею ЗСУ винищувачів F-16 не можна.

Вас також можуть зацікавити новини: