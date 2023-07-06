Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу летіли в північному напрямку, а потім різко змінили курс на Захід.

Російські окупанти атакували Львів "Калібрами". Всього було знищено 7 крилатих ракет.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, близько першої години ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. "Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу летіли в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - розкрили деталі у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

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"На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!", - констатували військові.

Удар по Львову

Сьогодні вночі повітряну тривогу оголошували майже на всю Україну. Під час атаки у багатьох областях працювала ППО. Росіяни завдали ракетного удару по Україні з використанням ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

У Львові кілька разів лунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про роботу у сфері сил ППО. Потім стало відомо про приліт по житловому будинку в обласному центрі. Під ранок повідомлялося, що вніслідок атаки загинули двоє людей.

В даний час відомо про чотирьох загиблих та 32 поранених. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

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