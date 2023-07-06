Удар по Львову має стати для партнерів України ще одним сигналом, що зволікати з передачею ЗСУ винищувачів F-16 не можна.
Про це в ефірі телемарафону сказв речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він зазначив, що росіяни запустили цієї ночі ракети "Калібр" по території України з Чорного моря, спрямувавши їх по руслу річки Дніпро та використовуючи рельєф місцевості з тим, щоб подолати систему протиповітряної оборони.
"Наша винищувальна авіація намагалась по маршруту слідування знищувати (ракети). Зрештою більшість ракет була знищена саме на заході. На жаль, три ракети прилетіли. Бачимо масштабні руйнування, є загиблі, є поранені… Хотілося б зазначити, що F-16 міг би в даному випадку дійсно допомогти, щоб цього не сталося. Цей літак створений, щоб перехоплювати такі типи цілей… Ті літаки, які є в нас, це радянські літаки- винищувачі Су-27 та МіГ-29- їхнє бортове обладнання, їхні ракети не спроможні ефективно протистояти таким ракетам", - підкреслив Ігнат.
За його словами, наявність на оперативних аеродромах "чергових сил" із винищувачів F-16, дозволить забезпечити захист наших територій.
"Нам дуже потрібний F-16. Про це говорять вже всі – вся Україна, весь світ. І ми чекаємо, щоб врешті зрушився процес з підготовки пілотів, щоб ми могли краще захистити нашу країну", - сказав Ігнат.
Він нагадав, що Великобританія взяла лідерство щодо організації навчання пілотів та передачі Україні F-16.
"Вони не мають цих літаків. Але, але робитимуть все, щоб якомога швидше відбувався процес навчання наших пілотів та передачі Україні F-16. Ми очікуємо від всіх партнерів рішучих кроків. Кожен день зволікання – ми бачимо наслідки. Ми бачимо наслідки щоночі по всіх регіонах. І цієї ночі. Літак (F-16) багатоцільовий: зможе і захистити всередині країну, і завдавати ударів по противнику на лінії фронту, завоювати перевагу в повітрі. А ще носії у Чорному. F-16 має на озброєнні ракети "Гарпун" і можна "вслед за русским военным кораблем" відправити решту російського флоту, маючи на озброєнні цей літак. І ми дуже очікуємо ці винищувачі. Іще один сигнал партнерам – оця ніч", - наголосив Ігнат.
Щодо того, чи вже почалась підготовка наших пілотів на F-16, він зазначив, що Повітряні сили зробили все для того, щоб стартували навчання, але на цей час все ще очікують запрошення від країн-партнерів на приїзд.
"Пілоти в режимі очікування вже не перший місяць перебувають і готові хоч сьогодні виїжджати, якщо буде прийнято таке рішення. Наші групи офіцерів сьогодні перебувають в країнах Європи і в постійних перемовах з нашими партнерами про те, як, скільки, на яких підставах мають відбутися навчання… Ми домашнє завдання виконали, чекаємо від партнерів запрошення", - сказав Ігнат.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни завдали удару по території України, випустивши із надводних носіїв та підводних човнів у Чорному морі крилаті ракети "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, а потім різко змінили курс на Захід. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".
Є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Суттєвих руйнувань зазнав багатоповерховий будинок, в ньому фактично знесені 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло четверо цивільних осіб, ще 32 отримали поранення. 13 поранених госпіталізовані. В даний час пошуково-рятувальні роботи на місці удару продовжуються.
За даними мера Львова Андрія садового, у місті через удар загалом пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.
Україна вже тривалий час веде переговори з партнерами про надання ЗСУ сучасних винищувачів F-16. Аналітики та військові заявляють, що передача винищувачів F-16 може переламати хід війни в Україні.
Три місяці тому країни створили "коаліцію" з надання Україні F-16.