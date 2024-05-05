За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, тільки елітні бригади РФ - типу морської піхоти чи десантні - отримують порівняно нову техніку.

Російські окупанти мають великі запаси радянської техніки. Про це в ефірі Київ24 повідомив військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, в основному росіяни відправляють на фронт техніку радянського формату.

"Тільки елітні їхні бригади - типу морської піхоти чи десантні - отримують порівняно нову техніку або першочергово отримують модернізовані радянські зразки. Все решту воюють від куплених у Китаї через треті сторони ті ж самі "гольф-кари", колісні машину типу "уралів", які вони насправді обладнують решітками і відправляють в атаку", - розповів військовий. Відео дня

За його словами, зараз у росіян "акцент іде все ж таки на піхоту", при цьому бронетехніку вони намагаються максимально убеспечити - "власне, від дронів - навіть не від артилерії".

"Тобто ті самі танки, ті самі машини чи БМП, які вони використовують, вони їх обшивають бляхами, намагаються виставити ряд решіток, сіток. Причому сітки дуже цікаві - інколи ми спостерігаємо від капронових, нейлонових, до звичайних металевих. Тобто ми бачимо, що військово-промисловий комплекс, про який ми всі говоримо, що він зростає, що він якийсь унікальний - як правило, на лінії фронту ми бачимо дещо іншу ситуацію", - сказав Тимочко.

Ситуація на фронті - останні новини

Окупанти вчергове "захопили" завод у Красногорівці. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські штурмовики, які встигли зайти і заховатися на території вогнетривкого заводу, знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Також УНІАН повідомляв, що Генштаб назвав найгарячіші напрямки. По всьому фронту за останню добу було 95 боєзіткнень з Росією.

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