У росіян вийшло таке, що міноборони країни не ризикнуло його брати на озброєння.

На тлі заяв російських пропагандистів про плани по виробництву з подальшим озброєнням армії РФ самохідними артустановками (САУ) 2С35 "Коалиция-СВ" доречно навести факт, що прототип цієї САУ був двоствольним.

Коли росіяни ще в 2000-х роках створювали "Коалиция-СВ", то передбачали, що це буде САУ із двома гарматами калібру 152-мм, які зможуть стріляти синхронно, і так давати "подвійну" вогневу міць, пише портал The Drive.

У публікації зазначається, що за задумом творців прототипу двоствольна конфігурація мала давати темп стрільби до 16 пострілів на хвилину, порівняно із 7-8 пострілами на хвилину із "Мста-С". Крім того, настільки високий темп стрільби, як у двоствольного прототипу "Коалиция-СВ", за задумом росіян, мав "допомогти" армії РФ надолужити відставання за потужністю артилерії від країн НАТО із 155-мм артсистемами.

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Так, було збудовано два прототипи двоствольної версії САУ "Коалиция-СВ" і їх пустили на випробування. І в ході випробувань виявився головний недолік цієї САУ – конфігурація в два стволи калібру 152-мм вимагала двох окремих автоматів заряджання, роботу яких синхронізувати було складно. Це зробило саму артсистему вкрай дорогою і складною в обслуговуванні.

А творці двоствольної "Коалиция-СВ" хотіли її зробити максимально автоматизованою, тобто з "безпілотною" баштою та лише 2-3 членами екіпажу, подібно до німецької RCH-155. Але в результаті вийшло таке, що міноборони РФ не ризикнуло його брати на озброєння.

У зв'язку з цим приблизно після 2010 року "Коалиция-СВ" в двоствольній версії майже ніде не "світилась". Але після 2015 року росіяни почали демонструвати звичніший одноствольний варіант САУ 2С35 "Коалиция-СВ", який тепер планують ставити в стрій армії РФ.

Озброєння росіян

Росія у процесі виготовлення власних безпілотників значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку. Як повідомляє Офіс президента України, такого висновку дійшла Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії після вивчення 174 іноземних компонентів, вилучених з трьох моделей БПЛА, які використовують окупаційні війська на полі бою ("Shahed-136/131", "Ланцет" та "Орлан-10").

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