Зараз 70% іноземних компонентів в російській зброї має західне походження.

Майже 70% іноземних компонентів, які знаходять в російських БПЛА, походять із західних країн. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, як можна "перекрити кисень" російським вій ськовим заводам.

Він зазначив, що міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вивчила 174 іноземні компоненти, які знаходять в російських безпілотниках, та констатувала, що Росія досі дуже залежна від компонентів іноземного виробництва, зокрема мікр оелектроніки.

Головною проблемою є те, що частину цих компонентів можливо придбати на відкритому ринку. Для купівлі західних компонентів росіяни використовують обхідні схеми через треті країни, одноденні підставні компанії та багато інших хитрощів.

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Щоб таки "перекрити кисень" російським виробникам дронів, Група Макфола-Єрмака запропонувала наступне:

Уніфікувати санкційні списки усіх країн санкційної коаліції.

Розширити категорії заборонених до поставки в РФ товарів, щоб простіше відстежувати дотримання санкцій.

Покращити співпрацю між виробниками найважливіших компонентів і урядами.

Виробники повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб їхня продукція не потрапляла до російської зброї.

Застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей до заходів експортного контролю, оскільки ухилення від санкцій часто має схожі моделі з відмиванням грошей.

Санкції проти Росії

Як раніше писав УНІАН, Росія продовжує виробляти гвинтокрили Ка-52, використовуючи сучасні технології. За словами Андрія Єрмака, країна-агресор обходить санкції і знаходить потрібні деталі для військової техніки.

За даними журналістських розслідувань, Росія в достатній для себе кількості імпортує майже будь-які санкційні товари, не маючи істотних проблем із забезпеченням військового виробництва. Лише за останні півроку Росія імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній на загальну суму понад півмільярда доларів. Їх використовують у виробництві ракет та іншої зброї.

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