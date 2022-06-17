Використання такої техніки росіянами може бути пов’язано з браком засобів.

Українським військовим вдалося збити експериментальний російський БПЛА "Мерлин-ВР".

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони АрміяInform.

Новиною про це, а також фотографіями збитого БПЛА, поділився в мережі український блогер та волонтер Павло Кащук.

Примітно, що цей БПЛА був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року та офіційно не прийнятий на озброєння армії РФ.

Його розробкою займалися у "Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий" в Смоленську. Однією з особливостей БПЛА є гібридна силова установка.

Заявлено, що "Мерлин-ВР" може перебувати у повітрі до десяти годин та підніматися на висоту до 5 кілометрів. Він може витримати вагу до 6,5 кілограма. Це передбачає можливість встановлення на нього доволі потужного оптико-електронного модуля. На збитому екземплярі такий модуль вцілів, тож його можуть дослідити українські фахівці.

Використання такої техніки росіянами може бути пов’язано з браком засобів.

"Це може бути невдалою спробою випробувати новинку у реальних бойових умовах. Утім, найбільш ймовірним є те, що окупанти банально відчувають брак штатних засобів, які були у значній кількості втрачені ними під час бойових дій", - зазначає кореспондент АрміяInform Владислав Дем'яненко.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 593 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Найчастіше наші бійці "приземляють" безпілотники "Орлан-10", однак вони збивали і більш дорогі моделі. Наприклад, на початку червня воїни ЗСУ підірвали БПЛА "Форпост" загальною вартістю приблизно $7 мільйонів.

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