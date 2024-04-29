За словами Іллі Євлаша, одразу досить складно встановити тип БПЛА, який використовує ворог.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону прокоментував повітряну атаку РФ в ніч на 28 квітня, під час якої окупанти використали безпілотники невстановленого типу.

"Коли дрони атакували Миколаїв, досить небагато часу пройшло від моменту пуску. Ворог атакував з тимчасово окупованої території Херсонської області. Й до підльоту до самого міста, де були збиті ці безпілотники, ударні дрони, пройшло близько пів години. Виявити, що це за дрон, поки він знаходиться у повітрі – досить складно. Для цього попередньо можна використовувати лише параметри висоти та швидкості", – сказав Євлаш.

Він пояснив, що для детального встановлення типу дрона потрібна експертиза фахівців. Вони мають вивчити уламки, після чого стане точно відомо, чим саме ворог бив по Україні.

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"Не варто тут шукати сенсації, найімовірніше, це були саме "Шахеди". Однак, інколи через малу кількість часу, велику дистанцію, досить складно одразу встановити тип дрона", – пояснив Євлаш.

Крім того, речник Повітряних сил прокоментував можливу появу нових дронів РФ, як от модифікованих "Шахедів" чи реактивних БПЛА.

"Це поки що на етапі лише інформаційному. Ми знаємо, як російська пропагандистська машина любить перебільшувати свої здобутки. Наразі вони використовують розвідувальні дрони різних типів. А щодо ударних, найпоширенішими в них є саме "Шахеди", якими вони майже щодня завдають удари по Україні", – заявив Євлаш.

БПЛА невстановленого типу - що відомо

В ніч на 28 квітня російські окупанти застосували проти України чотири безпілотники типу Shahed та п’ять БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу Shahed та один дрон невстановленого типу було знищено.

Коментуючи інформацію про дрони невстановленого типу, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що РФ застосовує по Україні різноманітні типи дронів. Це зазвичай "Орлани-10", Zala, Supercam, абагато рідше - "Форпост" або Mohajer-6. Він додав, що невстановлені БПЛА швидше за все були розвідувальними.

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