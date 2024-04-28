Це була ворожа розвідка, адже загарбники постійно вишукують об’єкти для можливих атак.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук пояснив, про які саме "дрони невстановленого типу", якими російські окупанти атакували Україну, йшлося.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо застосування ворогом п’яти безпілотників невстановленого типу, один з яких вдалося збити, - про який тип може йтися, і чому його важко ідентифікувати.

"Вчора було збиття. Насправді у нас тут працюють різноманітні типи дронів. Це зазвичай "Орлани-10"… Це дрони Zala, це дрони Supercam. Набагато рідше можна побачити можна побачити "Форпост" або Mohajer-6", - розповів Плетенчук.

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За його словами, Mohajer-6 іранського виробництва здебільшого працює над акваторією Чорного моря.

"Навколо тимчасово окупованого півострова Крим здебільшого патрулює вже пілотована авіація. Це літаки літаки Бе, літаки АНи. І постійно в небі присутні "Сушки" і МіГи, які так само ведуть розвідку та можуть наносити вогневе ураження", - сказав речник.

На уточнення, чи невстановлені безпілотники були все ж бойовими чи розвідувальними, Плетенчук зауважив: "Звісно це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня вони їх втрачають, тому що постійно ведеться бойова робота, постійно їх збивать. І над Миколаївщиною, і над Херсонщиною, і над Одещиною".

Атака дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 квітня, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зазначив, що у ніч на 28 квітня російські загарбники атакували Україну чотирма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області Росії та п’ятьма безпілотниками невстановленого типу із окупованої території Херсонської області.

Усі чотири "Шахеди" було знищено на території Київської, Вінницької, Хмельницької та Кіровоградської областей. Один безпілотник невстановленого типу було знищено у Миколаївській області.

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