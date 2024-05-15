Планується переміщення російського військового контингенту та техніки залізничним транспортом.

Росіяни, ймовірно, знову планують перекидання своєї військової техніки до Білорусі. До прийому ешелонів уже готується "Білоруська залізниця". Про це повідомляє Спільнота залізничників Білорусі.

Згідно з повідомленням, на "Білоруській залізниці" виявлено "непрямі, ретельно приховані ознаки підготовки до реалізації заходів щодо здійснення військових перевезень між РФ та РБ".

"В рамках цих перевезень планується переміщення російського військового контингенту та техніки залізничним транспортом на територію Білорусі, а також у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Також зазначається, що крім основних цілей планованих військових перевезень опрацьовується також імовірність ротаційного руху військових ешелонів з окупованих РФ територій України до Білорусі та назад.

Російська зброя в Білорусі - останні новини

Журналісти дізналися, де Білорусь могла розмістити російську ядерну зброю. За даними The New York Times, об'єкт розташований трохи менше ніж за 200 кілометрів на північ від українського кордону на військовому складі поруч із містом Осиповичі.

Як зазначив Ганс Крістенсен із Федерації американських учених, ядерні розробки в Білорусі "схоже, покликані нервувати найсхідніші країни-члени НАТО, але не дадуть Росії нової значної військової переваги в регіоні".

Раніше УНІАН повідомляв, що у Білорусі оголосили про раптову перевірку підрозділів, здатних застосовувати нестратегічну ядерну зброю. До перевірки залучили ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази, а також 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М".

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